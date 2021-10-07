شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. آثار إعصار «شاهين» في ولاية الخابورة بسلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات) عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو وثق تأثير إعصار شاهين، في ولاية الخابورة بسلطنة عمان. وأظهر المقطع تضرر العديد من المنازل ودخول مياه السيول والأمطار إلى داخل المنازل، وتضرر الأثاث وسقوط أشجار النخيل. وظهر خلال المقطع مجاهدة سكان الخابورة في تنظيم المنازل وإعادة تأهيلها مجددا بعد انقضاء تأثير إعصار شاهين.

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