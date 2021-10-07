شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار القيود على السفر يكبد شركات الطيران خسائر 200 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت إحصائيات أعلنها الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» أن خسائر شركات الطيران العالمية نتيجة جائحة فيروس «كورونا» المستجد ستزيد على 200 مليار دولار في ظل استمرار القيود على السفر والطلب على الرحلات طويلة المدى خلال 2022.

وذكر الاتحاد خلال مؤتمره السنوي في مدينة بوسطن الأميركية، أنه يتوقع أن تسجل شركات الطيران خسائر خلال العام المقبل تصل إلى 11.6 مليار دولار، كما رفع تقديراته للخسائر المتوقعة للعام الحالي وزاد تقديراته لخسائر الشركات خلال العام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن خسائر شركات الطيران نتيجة جائحة «كورونا» التي بلغت نحو 201 مليار دولار، وفق تقديرات «اياتا» تبدد أرباح القطاع طوال السنوات التسع السابقة على تفشي الجائحة مطلع العام الماضي.

وفي حين بدأ قطاعا السفر المحلي والإقليمي في الانتعاش، ما زالت الرحلات طويلة المدى متعثرة، رغم أهميتها الكبيرة بالنسبة للتدفقات المالية لكثير من شركات الطيران.

ورغم أن الولايات المتحدة تستعد لفتح أجوائها أمام القادمين من أوروبا الشهر المقبل، فإن الأسواق الأخرى للرحلات طويلة المدى خصوصاً التي تربط أوروبا بكل من آسيا وأميركا الشمالية ما زالت تعاني من الركود.