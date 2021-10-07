انت الان تتابع خبر التصويت الخاص وإنتهاء عمر البرلمان.. في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = تعطيل الدوام الرسمي يومي الأحد والاثنين المقبلين،، والبرلمان يوصد أبوابه رسميا تمهيدا للانتخابات المبكرة.
= قبيل التصويت الخاص.. الصدر يوجه رسالة لقوات الأمن،، والكاظمي يخاطب الناخبين.. اصنعوا التغيير بإرادتكم.
= الكعبي يحمل الحكومات السابقة مسؤولية انعدام ثقة المواطنين بالانتخابات، ويشدد على ضرورة الخروج بعملية اقتراع نزيهة.
= القوات الامريكية تواصل انسحابها من البلاد، وتركيا تجدد قصفها لمواقع حزب العمال في الشمال العراقي.
= الكعبي يحمل الحكومات السابقة مسؤولية انعدام ثقة المواطنين بالانتخابات، ويشدد على ضرورة الخروج بعملية اقتراع نزيهة.
= القوات الامريكية تواصل انسحابها من البلاد، وتركيا تجدد قصفها لمواقع حزب العمال في الشمال العراقي.