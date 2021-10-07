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التصويت الخاص وإنتهاء عمر البرلمان.. في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = تعطيل الدوام الرسمي يومي الأحد والاثنين المقبلين،، والبرلمان يوصد أبوابه رسميا تمهيدا للانتخابات المبكرة.
= قبيل التصويت الخاص.. الصدر يوجه رسالة لقوات الأمن،، والكاظمي يخاطب الناخبين.. اصنعوا التغيير بإرادتكم.

= الكعبي يحمل الحكومات السابقة مسؤولية انعدام ثقة المواطنين بالانتخابات، ويشدد على ضرورة الخروج بعملية اقتراع نزيهة.


= القوات الامريكية تواصل انسحابها من البلاد، وتركيا تجدد قصفها لمواقع حزب العمال في الشمال العراقي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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