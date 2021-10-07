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ضبط وكر لـ'داعش' في نينوى

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن ضبط وكر لـ"داعش" في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بناءً على معلومات استخبارية لشعبة استخبارات الفرقة 14 في مديرية الاستخبارات العسكرية، تم ضبط وكر لعصابات داعش الإرهابية في قرية سيرمة منطقة القراج قضاء مخمور محافظة نينوى".

 

وأضافت أن "عملية الضبط تمت بعد أن خرجت قوة من شعبة استخبارات الفرقة 14 واللواء الخمسين والفوج الثاني واستخبارات ومكافحة مخمور"، مؤكدة "القاء القبض عل احد المطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب في هذا الوكر وضبط و7 اجهزة موبايل مختلفة الانواع وارزاق جافة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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