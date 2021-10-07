البرلمان الأوكراني يقيل رئيسه بعد خلاف مع زيلينسكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعد خلاف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أقال البرلمان في كييف رئيسه دميترو رازومكوف.



وينظر إلى السياسي البارز، الذي يطوي عامه الثامن والثلاثين غدا الجمعة، على أنه منافس محتمل لزيلينسكي في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وصوت نحو 284 نائبا في البرلمان (رادا) اليوم الخميس بالموافقة على إقالته، وهو رقم أعلى بكثير من الأصوات المطلوبة لإقالته وهي 226 صوتا.

وبرر زيلينسكي الإجراء ضد رازومكوف على أساس أن رئيس البرلمان أدلى بتصريحات علنية حول خلافات داخلية.

كما أن رازومكوف لم يدعم مسار الرئيس ضد حكم القلة (الأوليجاركية) ذات النفوذ السياسي في أوكرانيا.

وكان رازومكوف قد انتقد عقوبات الحكومة التي تستهدف وسائل الإعلام المعارضة والمواطنين الأوكرانيين دون حكم قضائي. وأغلق زيلينسكي ثلاث قنوات تلفزيونية موالية لروسيا، كما تم حجب عدة مواقع إخبارية.

كان رازومكوف في الأصل متحدثا باسم زيلينسكي خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2019. وتم انتخابه رئيسا للبرلمان نهاية أغسطس 2019.