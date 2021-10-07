الصحة العالمية تبدأ شحن الإمدادات الطبية الخاصة بكورونا إلى كوريا الشمالية

محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

بدأت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بشحن الإمدادات الطبية الاساسية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى كوريا الشمالية عبر ميناء داليان الصيني.



وقد شددت كوريا الشمالية الضوابط الحدودية منذ تفشي فيروس كورونا في الصين، ما كان يعني عدم إمكانية شحن المواد الأساسية والإمدادات الطبية إلى كوريا الشمالية.

وأغلقت كوريا الشمالية طريقاً ملاحياً رئيسياً يربط داليان بميناء نامبو الغربي في يوليو، حيث رفعت حالة الطوارئ لمكافحة الوباء إلى أعلى مستوى.

وتزعم كوريا الشمالية أنها خالية من فيروس كورونا ورفضت تلقي المساعدة الخارجية في حملتها لمكافحة الوباء خشية أن تنقل أي شحنة خارجية الفيروس إلى أراضيها.

وذكر أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن نحو 40,700 مواطن كوري شمالي قد خضعوا لاختبار كورونا التشخيصي، ولكن "لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بكورنا اعتبارا من 23 سبتمبر 2021