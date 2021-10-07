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فرنسا تؤكد أن الوقت لم يحن بعد لرفع القيود المفروضة لمكافحة كورونا

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محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، في إفادة إعلامية بعد انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن الوقت لم يحن بعد لرفع جميع القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

 

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن أتال القول، إن الحكومة ستستمر في تخفيف القيود، كيفما ومتى يقول العلماء إنها "مسؤولة وليس لها مخاطر".

 

وأكد أتال أن "الوقت لم يحن بعد لرفع جميع القيود".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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