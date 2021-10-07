شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يعلن اعتماد فايزر للأطفال تحت سن 11 عاما قبل نهاية نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

قال البيت الأبيض إنه سيتم اعتماد لقاح فايزر للأطفال تحت سن 11 عاما قبل نهاية نوفمبر.

وفي سياق متصل؛ قالت شركتا فايزر وبيونتك صباح اليوم الخميس إنهما طلبتا من المنظمين الفيدراليين السماح باستخدام لقاح فيروس كورونا في حالات الطوارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، وهي خطوة يمكن أن تساعد في حماية أكثر من 28 مليون شخص في الولايات المتحدة، وملايين الأطفال عالميا، بحسب “العربية نت”.

وقالت الشركات إنها كانت تقدم بيانات تدعم التغيير إلى إدارة الغذاء والدواء، وقد وعدت الوكالة بالتحرك بسرعة بشأن الطلب وحددت مبدئيًا اجتماعًا في 26 أكتوبر للنظر في الأمر.