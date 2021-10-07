شكرا لقرائتكم خبر عن الرماد البركاني يعطل حركة النقل في لا بالما الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقفت حركة النقل الجوي في جزيرة لا بالما الإسبانية لفترة غير محددة بسبب الرماد البركاني ، وقالت الشركة المشغلة اينا للمطار اليوم الخميس إنه تم تعليق خدماته. وكانت شركتا بينتر و كاناري فلاي الجويتين قد أعلنتا أمس الأربعاء عدم تسيير رحلات جوية للجزيرة.

وهذا يجعل المنفذ الوحيد للمسافرين للدخول أو الخروج من الجزيرة هو الطريق البحري. وتستغرق الرحلة بالعبارات أربع ساعات لجزيرة تينيريفي المجاورة، التي مازالت الحركة الجوية منتظمة بها.

وطالبت السلطات المواطنين بالقرب من البركان بالبقاء في المنازل إذا أمكن بسبب تساقط الرماد البركاني، وارتداء كمامات ونظارات واقية لدى الخروج.