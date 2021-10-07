شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يهز المباني في العاصمة اليابانية طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع زلزال قوته 6.8 درجة في شمال شرق اليابان يوم السبت مما أدى إلى اهتزاز المباني على بعد 400 كيلومتر في العاصمة طوكيو وزاد من احتمال حدوث انهيارات أرضية بالقرب من مركزه.

ولم يصدر تحذير من موجات مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال الذي قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه وقع في الساعة العاشرة و27 دقيقة صباحا بتوقيت اليابان (0127 بتوقيت جرينتش) قبالة ساحل مقاطعة مياجي على عمق 51 كيلومترا. وكانت وكالة الأرصاد الجوية قد قدرت عمق الزلزال بستين كيلومترا في وقت سابق.

ولم ترد أنباء عن إصابات خطيرة بسبب الزلزال لكن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من احتمال وقوع توابع قوية للزلزال لمدة أسبوع تقريبا بالإضافة إلى زيادة مخاطر وقوع انهيارات أرضية.