07 أكتوبر , 2021
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس، إنّ أسعار الغذاء العالميّة ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول لتبلغ ذروة عشر سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية.
ورفعت المنظّمة، ومقرّها روما، كذلك قليلاً توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2021 إلى مستوى قياسي عند 2.8 مليار طن من 2.788 مليار طن في تقديرات الشهر الماضي.
لكنّها قالت إنّ هذه التوقّعات القياسيّة تظل أقلّ من الاستهلاك المتوقّع.
وسجّل مؤشّر المنظّمة لأسعار الغذاء، الذي يرصد الأسعار العالميّة للسلع الغذائيّة الأكثر تداولاً، 130 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، وهي القراءة الأعلى منذ سبتمبر أيلول 2011، بالمقارنة مع القراءة المعدّلة لشهر أغسطس/آب عند 128.5 نقطة.
وكانت قراءة شهر أغسطس/آب السابقة 127.4 نقطة.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار 32.8 بالمئة في سبتمبر/أيلول.
وارتفعت أسعار السلع الزراعية بشدة العام الماضي مدفوعة بضعف المحاصيل والطلب القوي من الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر فاو: أسعار الغذاء العالميّة تسجّل أعلى معدّل خلال 10 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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