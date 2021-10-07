الديمقراطي الكردستاني يستبعد حصول المستقلين على الاغلبية في البرلمان

بغداد - ياسين صفوان - استبعدت عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، حصول المستقلين على الاغلبية داخل مجلس النواب المقبل.



وقالت ميادة النجار في حديث لـ الخليج 365، إن "الاحزاب الكبيرة والمعروفة سابقا ستكون لها الاغلبية داخل قبة البرلمان المقبل، على اعتبار ان لديها جماهيرها الثابتة سواء في اقليم كردستان او محافظات الاغلبية السنية او الشيعية".



واضافت النجار، ان "الديمقراطي الكردستاني ضمن اقليم كردستان هو الاقوى والاوفر حظا من باقي الاحزاب الكردية داخل الاقليم، وهذا نفس الحال لوضع باقي الاحزاب في مناطق باقي المكونات التي لديها جمهور ثابت".

ولفت الى أن "الوضع الحالي رغم وجود رغبة جماهرية في تحقيق التغيير والاصلاح لكننا لا نعتقد ان المستقلين سيكون لهم الاغلبية في البرلمان المقبل وقد يكون هذا الحال موجودا في دورات لاحقة".

وسيشهد العراق في العاشر من شهر تشرين الأول الحالي انتخابات مبكرة في عموم المحافظات لاختيار مجلس نواب جديد.