الكشف عن تفاصيل جديدة تخص زيارة شيخ الأزهر الى العراق

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر مقرب من الازهر الشريف، اليوم الخميس، عن زيارة مرتقبة لشيخ الازهر احمد الطيب الى العراق.

وقال المصدر في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، ان "شيخ الازهر سيزور العراق قريبا وسيذهب الى النجف".

وأضاف المصدر أن الطيب "سيصلي في مرقد الامام علي عليه السلام ويلتقي بالمرجعية".



وفى اذار الماضى، استقبل شيخ الازهر، وفدا عراقيا رسميا برئاسة سعد كمبش، رئيس ديوان الوقف السنى بالعراق، حيث سلَّم رئيس الوقف السنى 3 دعوات لشيخ الأزهر لتجديد الدعوات السابقة للإمام الأكبر لزيارة العراق.

وأكد كمبش أن زيارة شيخ الأزهر للعراق ستمثل دعما كبيرا للعراق ولوحدة الشعب العراقى بكل أطيافه .