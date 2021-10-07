التصويت الخاص.. تعرف أكثر على 'اقتراع الغد'

بغداد - ياسين صفوان - تشهد بغداد والمحافظات يوم غد الجمعة، التصويت الخاص في الانتخابات المبكرة في عموم المحافظات لاختيار مجلس نواب جديد.

ويبلغ مجموع عدد ناخبي التصويت الخاص في عموم العراق 1075727، مقسمة على 1062651 ذكور، و 13076 اناث.

ويشمل التصويت الخاص بحسب المفوضية العليا للانتخابات، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، جهاز مكافحة الإرهاب، وزارة داخلية الإقليم، وزارة البيشمركة، النازحون، نزلاء السجون العراقية.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الأربعاء، أن الحكومة وفرت جميع المتطلبات الخاصة بالمفوضية وقيادة العمليات المشتركة، للقيام بمهامهم المطلوبة، في إجراء انتخابات سليمة ونزيهة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الأمنية؛ لمنع أي حالة من حالات التدخل والتزوير.

بدورهم، أكد قادة أمنيين لـ الخليج 365 في وقت سابق، أن "كافة قطعات وزارة الداخلية على استعداد تام لتأمين المراكز الانتخابية، وقوات الرد السريع والاستخبارات والأمن وجميع الأصناف ضمن الواجب، هي مستعدة لتوفير كامل الحماية لسير العملية الانتخابية".

فيما كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن آخر المستجدات الامنية الخاصة بيوم الاقتراع.

وقال المتحدّث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي في حديث لـ السومرية، إن "اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات باشرت بالاشراف على توزيع القطعات وفتح الاطواق الامنية"، مضيفاً "ايضا باشرت اللجنة بملاحظة المخازن الخاصة بخزن صناديق الاقتراع ونقل المواد الخاصة بيوم الاقتراع من احبار واجهزة"، مؤكدا انها "خاضعة لحماية مشددة".