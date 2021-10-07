نتيجة تنسيق الشهادات الفنية.. التعليم العالي تكشف مصير 2462 طالبا استنفذوا رغباتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الأول – الثاني) لتسجيل رغباتهم اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 27/9/2021 وتم مد الفترة لعدة أيام لتأخر نتائج بعض طلاب الدور الثاني.

وتقدم إجمالي 243255 طالبا وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية (3 - 5) سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

واستنفذ 2462 طالبا وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.

وبلغ عدد الطلاب المرشحين 240793 طالبا وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.​