تعرف على تفاصيل القرض الشخصي بالبنك الأهلي بعد وقف المصاريف الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قرر البنك الأهلي المصري، بداية من شهر أكتوبر ولفترة محدودة، إيقاف المصاريف الإدارية على عملاء القروض الشخصية (النقدي) بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، بهدف تخفيف بعض الأعباء المالية على عملائه، وفي إطار حملته الترويجية لزيادة مبيعات القروض.

وكان البنك الأهلي المصري يقر مصاريف إدارية بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3% من إجمالي قيمة القرض الشخصي، تخصم مرة واحدة من القرض كرسوم تشغيل القرض سواء للموظفين أو أًصحاب الأعمال والمهن الحرة، أو الاقتراض بضمان الأوعية الادخارية، وهي البرامج المتاحة للبنك في القرض النقدي.

كما قرر البنك الأهلي زيادة قيمة القرض الشخصي من 1.5 مليون جنيه إلى 3 ملايين جنيه، في خطوة جديدة تتواكب مع تحديثات قيمة القروض على مستوى البنوك بشرط أن يسمح راتب العميل بسداد قيمة قسط القرض شهريا.

ويعد القرض الشخصي الأكثر طلبا بين عملاء البنك الأهلي بنسبة تقدر بـ 79% من إجمالي قروض الأفراد، وذلك للحصول عليه نقديا دون شراء سلعة محددة، وكذلك انخفاض الفائدة عليه مقارنة بالقروض الأخرى، وسهولة إجراءات صرف القرض.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل القرض الشخصي في البنك الأهلي المصري بعد إيقاف المصاريف الإدارية:

قيمة القرض: من 15 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه لبعض العملاء.

فترة سداد القرض: من سنة إلى 12 عاما.

نسبة الفائدة: تتراوح من 14.5% إلى 16.5% سنويا حسب نوع وظيفة العميل، وإمكانية تحويل رواتب جميع الشركة على البنك، أو راتب العميل فقط.

عمر العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

الدخل الشهري: 1500 جنيه كحد أدنى.

قيمة القسط: لا يزيد عن 50% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، (ولذا قيمة القسط المدفوع تدخل ضمن أسباب تحديد قيمة القرض الشخصي).

الأوراق المطلوبة:

- الرقم القومي للعميل (يكون ساريا).

- شهادة معتمدة من جهة العمل بإجمالي الدخل الشهري وتعهد بتحويل الراتب على البنك.

- إيصال مرافق حديث سواء مياه أو كهرباء أو غاز.

- تقديم صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة وكشف حساب بنكي عن آخر 6 شهور.

ويحق للبنك طلب الحصول على أوراق إضافية أخرى قبل الموافقة على صرف القرض.