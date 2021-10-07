الجزئر تشيد بتعيين دي ميستورا

وأعربت الجزائر عن رغبتها في أن تساهم هذه الجهود، في إعادة إطلاق مفاوضات مباشرة فعالة وجادة بحسن نية ودون شروط مسبقة، بين أطراف النزاع، لا سيما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بهدف الوصول إلى حل يضمن لشعب الصحراء الغربية الممارسة الحرة والصادقة، لحقه غير القابل للتصرف، والذي لا يسقط بالتقادم في تقرير مصيره.
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