12 وزير خارجية للاعتراف بنتائج الانتخابات العراقية

رافق إعلان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم، انتهاء الفترة النيابية لمجلس النواب، داعيا العراقيين إلى صنع «التغيير» في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل، انضمام وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إلى 11 وزير خارجية من دول العالم، يعتزمون الاعتراف بنتائج الانتخابات العراقية التي ستجري في 10 أكتوبر الجاري.

ورأى بلينكن أن هذه الانتخابات تمثّل فرصة حقيقية للناخبين العراقيين، في اختيار ممثلين لهم. كما أشار إلى حشد موارد كبيرة من الشركاء الدوليين، لتعزيز نزاهة الانتخابات العراقية.

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية العراقية، المقررة في العاشر من أكتوبر، قد تواجه الانتخابات حملةُ مقاطعة واسعة من قبل الناخبين، المشككين في استقلالية المرشحين. إذ يسيطر الإحباط على الشارع العراقي، وخاصة بين من شارك في الاحتجاجات عام 2019، التي قوبلت بحملة قمع واسعة أسفرت عن عشرات القتلى وآلاف الجرحى، لذا وصف الكاظمي عبر حسابه على تويتر، الانتخابات بأنها «المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة». وخاطب رئيس الوزراء العراقيين قائلا «اختاروا من يمثلكم بحرية، وعلى أساس قيم العراق الوطنية. اصنعوا التغيير بإرادتكم».