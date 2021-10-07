الكاظمي للعراقيين: اختاروا من يمثلكم بحرية!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

غرد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس عبر حسابه على تويتر قائلاً: ” انهى مجلس النواب فترته النيابية تمهيدا لإجراء الانتخابات يوم الأحد المقبل 10 تشرين الأول”.

وأضاف: “شعبنا على امتداد الوطن الغالي، الانتخابات هي المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة”.

وخاطب العراقيين قائلا: “اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية، اصنعوا التغيير بإرادتكم”.