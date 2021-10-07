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الكاظمي للعراقيين: اختاروا من يمثلكم بحرية!

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

غرد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس عبر حسابه على تويتر قائلاً: ” انهى مجلس النواب فترته النيابية تمهيدا لإجراء الانتخابات يوم الأحد المقبل 10 تشرين الأول”.

وأضاف: “شعبنا على امتداد الوطن الغالي، الانتخابات هي المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة”.

وخاطب العراقيين قائلا: “اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية، اصنعوا التغيير بإرادتكم”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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