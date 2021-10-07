الناتو يؤكد أن الخلاف الفرنسي الأمريكي يجب ألا يسبب انقساماً في الحلف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس من أن الخلاف بين باريس وواشنطن الناجم عن الشراكة الاستراتيجية التي توصلت إليها الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، يجب ألا يسبب انقساماً في الحلف.



وقال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع في بروكسل مع مستشارين أمنيين في الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف، "أتفهم خيبة أمل فرنسا. لكن هذا النوع من الخلافات يجب ألا يسبب شرخاً في صلب الحلف، ولا أن يقوّض قوة الارتباط عبر الأطلسي".

وأضاف "تمّ التطرّق إلى المسألة خلال الاجتماع وأنا مقتنع بأن الحلفاء المعنيين سيجدون الوسائل للتوصل إلى اتفاق".

وشدّد على "أننا كحلفاء لسنا دائماً متوافقين على كل شيء كل الوقت، لكننا لن نفقد أبداً الرؤية إلى الوضع بمجمله".

وقال "في وقت تتكثّف فيه المنافسة الدولية، ينبغي على أوروبا وأمريكا أن تواصلا تشكيل جبهة واحدة داخل الحلف الأطلسي، لأن التحديات الأمنية التي نواجهها كبيرة جداً كي تتمكن دولة أو قارة وحدها من مواجهتها".

واعتبر أن "اجتماع اليوم شكل مرحلة مهمة نحو قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في مدريد عام 2022". ويُتوقع عقد هذه القمة في ربيع العام المقبل.

وأثار إعلان شراكة "أوكوس" الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، غضب فرنسا بعدما فسخت كانبيرا عقداً لشراء غواصات فرنسية.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي أن "هذه الأزمة تضع على المحك مصالح جميع الأوروبيين المتعلقة بسير عمل تحالفاتنا والتزام الأوروبيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".