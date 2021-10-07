شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد صادمة.. ماذا فعل إعصار شاهين بـ حضرموت اليمنية؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسبب إعصار “شاهين” في خسائر مادية وأضرار فادحة في محافظة حضرموت في اليمن، إذ اجتاحت المحافظة سيول وفيضانات، أخذت في طريقها السيارات، وذلك بعد يومين من مرور الإعصار على سلطنة عمان.

وأظهرت لقطات نشرتها “روسيا اليوم”، سيولا وفيضانات عارمة بعد الإعصار، تجرف السيارات وتغرق شوارع المدينة، وتسببت في قطع عدد من الطرقات وانقطاع التيار الكهربائي”.

وسمع سكان إطلاق رصاص بكثافة في محاولة لتنبيه وتحذير المواطنين مع توقعات الأرصاد التي تفيد باستمرار هطول الأمطار خلال الساعات والأيام القادمة.

وكان مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد الجوية في عدن، قد حذر من احتمال تأثر 6 محافظات في البلاد بصورة غير مباشرة من إعصار “شاهين” الذي ضرب سلطنة عمان اليومين الماضية.

وقال المركز في نشرة تحذيرية عبر صفحة الهيئة على فيسبوك، إنه “بعد تلاشي إعصار شاهين على الأراضي العمانية، يتوقع تأثر اليمن بحالة من عدم الاستقرار الجوي من بقايا الرطوبة التي خلفها الإعصار، مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية على عموم البلاد”.

وأضاف أن “التوقعات تشير إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء والضالع وسلسلة المرتفعات والمنحدرات الجبلية الغربية من لحج وتعز جنوبا حتى صعدة شمالا”.

وتابع أنه “من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من محافظات المهرة وحضرموت ثم على محافظات شبوة، مأرب والجوف”.