شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو لهبوط الطائرة الكويتية اضطراريا في تركيا.. مفاجأة بعد تفتيشها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة العربية، أول فيديو لهبوط الطائرة التابعة لشركة طيران الجزيرة الكويتية، بمطار تركي بعد بلاغ بوجود قنبلة داخل الطائرة.

وكانت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بأن طائرة تابعة لشركة طيران الجزيرة الكويتية هبطت اضطراريا في مطار طرابزون شمال شرقي تركيا بعد تهديد بوجود قنبلة.

وذكرت مواقع تركية أنه تم إغلاق مطار طرابزون مؤقتا للتحقيق بإنذار وجود قنبلة على متن إحدى الطائرات.

وكشف مصدر من داخل الشركة الكويتية في تصريحات لـ”العربية”، أنه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وتفتيش الطائرة اتضح أن البلاغ كاذب وأن الطائرة خالية من أي مواد متفجرة.