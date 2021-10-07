4 جامعات عراقية تحقق مراكز متقدمة في تصنيف التايمز

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، تحقيق عدد من الجامعات العراقية مراكز متقدمة في تصنيف التايمز للتخصصات العلمية.

