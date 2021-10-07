شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. تسجيل 915 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 915 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتسجيل و19 وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 351 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 10 حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 344 ألفًا و847 شخصًا، بينهم 72 ألفًا و571 حالات نشطة، ووفاة 4739 شخصًا.