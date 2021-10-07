الكرملين: طرد حلف شمال الأطلسي لدبلوماسيين روس يقوض آمال الحوار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الكرملين، الخميس، أن إقدام حلف شمال الأطلسي "ناتو" على خفض حجم البعثة الروسية يقوض تماما آمال عودة العلاقات إلى طبيعتها واستئناف الحوار مع التكتل.



وكان مسؤول في "الناتو" قال، الأربعاء، إن "الحلف طرد 8 أفراد من البعثة الروسية لديه كانوا ضباط مخابرات روس متخفيين".

وأوضح تقرير لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن "حلف شمال الأطلسي سيلغي أيضا منصبي دبلوماسيين آخرين في البعثة الروسية".

فيما كتبت ديبورا هاينز، محررة الدفاع والأمن في شبكة سكاي نيوز في سلسلة تغريدات على حسابها بـ"تويتر" تابعتها "العين الإخبارية"، أن "قرار الناتو جاء ردا على أنشطة عدائية روسية مشتبه بها، ممن بينها القتل والتجسس".

وتابعت: "المنصبان اللذان تم إلغاؤهما شاغران حاليا، لم يكن يشغلهما أحد وقت القرار"، ومن المتوقع أن يغادر الدبلوماسيون الروس الثمانية الذين فقدوا اعتمادهم بروكسل بحلول نهاية الشهر".

ونقلت هاينز عن مسؤول في الناتو "يمكننا أن نؤكد أننا سحبنا اعتماد ثمانية أعضاء في البعثة الروسية لدى الناتو كانوا ضباط استخبارات روس غير معلنين".

ويعد هذا أحدث تدهور للعلاقات بين الغرب والشرق والتي وصلت بالفعل إلى أدنى مستوياتها في فترة ما بعد الحرب الباردة.