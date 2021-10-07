شكرا لقرائتكم خبر عن «إنذار بوجود قنبلة» هبوط اضطراري لطائرة كويتية في تركيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بأن طائرة تابعة لشركة طيران الجزيرة الكويتية هبطت اضطراريا في مطار طرابزون شمال شرقي تركيا بعد تهديد بوجود قنبلة. وذكرت مواقع تركية أنه تم إغلاق مطار طرابزون مؤقتا للتحقيق بإنذار وجود قنبلة على متن إحدى الطائرات.

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