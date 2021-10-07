شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل 48 حوثيا على جبهات مأرب وشبوة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أفاد مصدر عسكري أن 40 شخصا من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة باليمن، قتلوا في مواجهات غرب مأرب.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت في غرب مأرب، ما أدى إلى مقتل العشرات من ميليشيات الحوثي في جبهة المشجح.

وعلى الصعيد الميداني أيضا، فقد قتل 8 من مسلحي ميليشيا الحوثي، في كمين مسلح نفذته المقاومة الشعبية بمديرية بيحان غربي محافظة شبوة.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصدر محلي، أن المقاومة الشعبية نصبت كمينا مسلحا لأحد الأطقم التابعة لميليشيا الحوثي، أثناء تنقله في مديرية بيحان.

وأوضح أن أفراد المقاومة أطلقوا النيران على الطاقم التابع للميليشيا، ما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنه.

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