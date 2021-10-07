ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار “شاهين” في عمان إلى 12 قتيلًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق- وكالات:

أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، ارتفاع الوفيات جراء الحالة المدارية شاهين إلى 12 شخصًا، بعد العثور على أحد المفقودين مفارقًا للحياة واستمرار البحث عن 5 آخرين.

وفي وقت سابق، أمر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرّضت لها منازل المواطنين العمانيين وممتلكاتهم المختلفة في محافظات السلطنة التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية شاهين.

يأتي ذلك بهدف توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات على المتضررين في أسرع وقت ممكن.

كما وجّه سلطان عمان بضرورة الإسراع في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت نتيجة هذه الأجواء، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إعادة الخدمات الأخرى المتضررة.

وستباشر اللجنة برئاسة وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، عملها في إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.