شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات : استهداف مطار أبها يعد تصعيداً خطيراً وعملاً جبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيانها، إن استهداف المطار يعد تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، مجددةً تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.