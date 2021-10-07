يشارك حيلة ذكية للتخلص من المتطفلين على حساب نيتفليكس

نيويورك: شارك أحد مستخدمي تيك توك طريقته العبقرية في طرد الأشخاص غير المرغوبين من حسابه المشترك على نيتفليكس.

وكان نجم تيك توك @notelgnis قد فتح جهاز التلفزيون لمشاهدة برامجه المفضلة، وسرعان ما تم الترحيب به برسالة مخيفة مفادها أنه تم استخدام حساب نيتفليكس الخاص به على العديد من الأجهزة.

وفي المقطع الذي نشره على تيك توك، يتصل بصديق يشتبه في أنه يستخدم الحساب أيضًا ويطلب منه التحقق من القناة الأولى على التلفزيون بسرعة مدعياً وجود أخبار عاجلة، ثم يظل على الهاتف أثناء خروج صديقه من نيتفليكس ثم يفتح الحساب على جهاز التلفزيون الخاص به - مما يعني أن صديقه سيتلقى الآن رسالة "عدد كبير جدًا من الأجهزة" عندما يحاول العودة إلى الحساب.

بعد ذلك يمكن سماع قارىء الأخبار على بي بي سي وان، في حين يتمكن صاحب الحساب من الدخول إلى نيتفليكس، ويقوم بتحميل حلقة من مسلسل فريندز.

وسرعان ما انتشر الفيديو بسرعة مع أكثر من 500000 مشاهدة، إلى جانب عدد لا يحصى من الإعجابات والتعليقات، واثنى الكثير من المعلقين على طريقة صاحب الفيديو للدخول إلى نيتفليس عندما يكون هناك الكثير من المستخدمين للحساب، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.