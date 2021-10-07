06 أكتوبر , 2021
نيويورك: شارك أحد مستخدمي تيك توك طريقته العبقرية في طرد الأشخاص غير المرغوبين من حسابه المشترك على نيتفليكس.
وكان نجم تيك توك @notelgnis قد فتح جهاز التلفزيون لمشاهدة برامجه المفضلة، وسرعان ما تم الترحيب به برسالة مخيفة مفادها أنه تم استخدام حساب نيتفليكس الخاص به على العديد من الأجهزة.
وفي المقطع الذي نشره على تيك توك، يتصل بصديق يشتبه في أنه يستخدم الحساب أيضًا ويطلب منه التحقق من القناة الأولى على التلفزيون بسرعة مدعياً وجود أخبار عاجلة، ثم يظل على الهاتف أثناء خروج صديقه من نيتفليكس ثم يفتح الحساب على جهاز التلفزيون الخاص به - مما يعني أن صديقه سيتلقى الآن رسالة "عدد كبير جدًا من الأجهزة" عندما يحاول العودة إلى الحساب.
بعد ذلك يمكن سماع قارىء الأخبار على بي بي سي وان، في حين يتمكن صاحب الحساب من الدخول إلى نيتفليكس، ويقوم بتحميل حلقة من مسلسل فريندز.
وسرعان ما انتشر الفيديو بسرعة مع أكثر من 500000 مشاهدة، إلى جانب عدد لا يحصى من الإعجابات والتعليقات، واثنى الكثير من المعلقين على طريقة صاحب الفيديو للدخول إلى نيتفليس عندما يكون هناك الكثير من المستخدمين للحساب، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
كانت هذه تفاصيل خبر يشارك حيلة ذكية للتخلص من المتطفلين على حساب نيتفليكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.