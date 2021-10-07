12 قتيلا في حادث انحراف حافلة بالهند

محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

أعلنت الشرطة الهندية أن 12 شخصا قتلوا في شمال البلد، اليوم الخميس، بعد انحراف حافلة كانوا يستقلونها عن الطريق واصطدامها بشاحنة.



وقالت إن سائق الحافلة انحرف عن المسار لتجنب الاصطدام بماشية ضالة على الطريق، وقد أدى الحادث الذي وقع في منطقة بارابانكي، على بعد 40 كيلومترا (37 ميلا) جنوب غرب مدينة لكناو، أيضا إلى جرح 32 شخصا من إجمالي 60 راكبا كانوا على متن الحافلة.

وذكر ضابط الشرطة يامونا براساد أن هناك مخاوف من احتمال زيادة عدد القتلى حيث أصيب العديد من الركاب بجروح خطيرة. كان المصابون يعالجون في المستشفى.

تقول إحصاءات الشرطة إن أكثر من 110 آلاف شخص يلقون حتفهم كل عام في حوادث طرق في مختلف أنحاء الهند. وتعزى معظم الحوادث إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق وتقادم المركبات.