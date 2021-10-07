وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا.. تلاوة تمس القلب للقارئ الصغير أيوب بن حميد (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حظي مقطع فيديو متداول للقارئ الليبي الصغير أيوب بن حميد، على إشادة كبيرة عبر مواقع التواصل، نظراً لحسن صوته وطريقة تلاوته. وكان بن حميد يقرأ آيات من سورة الحج ويتلوها بصوت شجي : ” وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ”. ورغم صغر سنه إلا أن بن حميد دوماً ما يجذب الآذان لتنصت إليه عندما يقرأ القرآن لجمال صوته، وتلاوة التي تتميز بالفصاحة والتجويد وحسن الأداء والتعبير .

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