شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا : 1093 إصابة جديدة و18 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت سويسرا 1093 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 18 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 846 ألفا و327 إصابة، والوفيات إلى 11 ألفا و125 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 10 ملايين و539 ألفا و408 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في سويسرا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.