كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 236.5 مليون.. واللقاحات 6.36 مليار

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 236.5 مليون حتى صباح اليوم الخميس، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 6.36 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 236 مليونا و511 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 4 ملايين و828 ألفا.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى 6 مليارات و 367 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.