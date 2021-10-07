وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بيروت في زيارة رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ):

وصل إلى بيروت في ساعة مبكرة من صباح الخميس وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة بالرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نببه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

وأكد عبداللهيان لدى وصوله وقوف إيران بكل حزم وقوة إلى جانب لبنان، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقال: "أود في هذه الزيارة الرسمية إلى لبنان الشقيق أن أعلن موقفا صريحا وحازما بأن الجمهورية الإسلامية، وكما كانت، ستبقى دائما تقف بكل حزم وقوة إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة من أجل كسر الحصار الظالم الذي تتعرض له في مثل هذه المرحلة الحساسة من تاريخها، ولن تبخل بأي أمر في مجال مساعدة لبنان ومؤازرته في حال طلب أي مساعدة تقدم في هذا الإطار".