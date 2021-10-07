4 إصابات باستهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها السعودي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن التحالف العربي عن إصابة 4 عاملين في مطار أبها جنوبي السعودية جراء محاولة لاستهداف المطار بطائرة مسيرة مفخخة ليل الأربعاء.

وأعلن التحالف، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية وقوع “إصابات طفيفة لأربعة من العاملين بمطار أبها الدولي وتهشم الزجاج لبعض الواجهات.”

وأضاف أنه قام بـ “تدمير موقع إطلاق الطائرة المسيّرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها الدولي.”

وأوضح أن عملية الاستهداف وقعت في محافظة صعدة شمالي اليمن، وشملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق.

واعتبر التحالف، أن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها كمطار مدني تمثل “جريمة حرب”.

وقال إنه يتخذ إجراءات عملياتية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.

ويشهد النزاع في اليمن الذي اندلع عام 2014، مواجهات دامية بين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية.

وخلّف النزاع عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح ملايين الأشخاص وتركَ بلداً بأسره على شفا المجاعة.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة المعترف بها دولياً التي تخوض نزاعاً داميا ضدّ الحوثيين منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

وتتعرض مناطق عدة في السعودية لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.