شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال بعتقل 7 فلسطينيين من جنين وطوباس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، سبعة فلسطينيين من جنين وبيت لحم وطوباس من بينهم أسير محرر. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من مخيم العزة واثنين آخرين من مخيم عابدة، مشيرة إلى اعتقال سلطات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من بينهم نائب أمين سر حركة فتح في طوباس، بعد أن داهمت منازلهم وقامت بتفتيشها. من جهةً أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية عند السور الشرقي، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.