شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا : 3232 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إيطاليا 3232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 39 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و689 ألفا و341 إصابة، والوفيات إلى 131 ألفا و157 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 85 مليونا و722 ألفا و84 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.