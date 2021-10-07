شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: 1453 إصابة جديدة بكورونا و46 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت باكستان 1453 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و255 ألفا و321 حالة، بحسب ما أوردته صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الخميس.

كما سجلت باكستان 46وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 28 ألفا و32 حتى الآن.

وسجلت باكستان 1840حالة شفاء من مرض كوفيد19-، ليرتفع بذلك إجمالي حالات التعافي إلى مليون و182 ألفا و894حالة.