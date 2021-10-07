برعاية بعثة الأمم المتحدة .. اللمسات الأخيرة لخطة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

الشارقة - اميمة ياسر - جهود مكثفة للجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" في جنيف لوضع اللمسات الأخيرة لخطة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وسط مناشدات بدعم دولي لقراراتها.

خبراء سياسيون أثنوا على جهود اللجنة في الفترة الأخيرة خاصة بعد فتح الطريق الساحلي، وأكدوا على أهمية إجراء الانتخابات بموعدها، إضافة للدعم الدولي واتفاق الدول المتداخلة بالأزمة الليبية لتنفيذ خطة خروج المرتزقة نهائيا من البلاد.

ويأتي اجتماع اللجنة في إطار الجهود التي تبذلها لإحراز تقدم في المسار الأمني الليبي بالتوازي مع الجهود الدولية المبذولة في سياق مؤتمر برلين حول ليبيا، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجاء الاجتماع برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي أكدت أن مهمة اللجنة أكبر من جوانبها العسكرية والأمنية؛ كونها لها تأثير مباشر على مجمل التطورات في البلاد.

واللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" هي اللجنة التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 يناير 2020.

وبموجب الاتفاق تم اختيار خمسة عسكريين من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، و5 عسكريين آخرين من الحكومة بطرابلس، لتثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس وغربي ليبيا.

وتوقع الخبير الاستراتيجي الليبي، العميد محمد الرجباني، أن يتم التوافق على خطة خروج المقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا، ولكن بـ"شكل كامل" دون استثناء.

وأثنى الرجباني على ما حققته اللجنة حتى الآن فيما يتعلق بفتح الطريق الساحلي، ومؤخرا بالتفاهم حول ملف انسحاب المرتزقة، متوقعا انطلاق العملية بإشراف منها بشكل منظم خلال الأيام المقبلة.

ونهاية يوليو الماضي، أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5 +5"، إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، بعد أكثر من عامين من إغلاقه.

ويرى الخبير الاستراتيجي أن الأمر سينعكس بشكل إيجابي على المسار السياسي في البلاد، وبالتحديد بالنسبة للانتخابات المقرر إجراؤها خلال أقل من ثلاثة أشهر، "لتعود البلاد إلى الليبيين" مجددا، حسب تعبيره.