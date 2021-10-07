شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا زلزال باكستان إلى 20 قتيلاً وإصابة المئات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المدير العام لهيئة إدارة الكوارث في باكستان اليوم الخميس أن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين بعدما ضرب زلزال وسط البلاد، بحسب رويترز.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن شدة الزلزال بلغت 5.7 درجة، وإنه وقع فجر اليوم الخميس على عمق 20 كيلومترا وكان مركزه على بعد 102 كيلومترا شرق مدينة كويتا عاصمة محافظة بلوشستان.
وانهار أكثر من 100 منزل طيني كما لحقت أضرار بعدد كبير آخر من المباني، بما فيها مبان حكومية، وقال مسؤولو إنقاذ إن معظم القتلى من النساء والأطفال، حث كانت التقارير الأولية تتحدث عن سقوط 15 قتيلاً.
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