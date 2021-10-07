شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تطعيم 70% .. «نيو ساوث ويلز» ترفع إغلاق كورونا الأثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعطت حكومة نيو ساوث ويلز اليوم الخميس رسميا إشارة البدء في رفع القيود المفروضة ضمن الإغلاق الصحي، بالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، اعتبارا من الأسبوع المقبل بعد أن تجاوزت الولاية الأسترالية عتبة الـ 70% من السكان الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكد رئيس وزراء الولاية الجديد دومينيك بيروتيت اليوم أن الهدف قد تحقق في اليوم السابق، حيث أعلن عن تعديلات على خارطة الطريق التي وضعتها رئيسة وزراء الولاية السابقة جلاديس بيريجيكليان .

وابتداء من يوم الاثنين ، سيسمح لسكان سيدني الكبرى الذين تم تطعيمهم بالكامل ، والذين يخضعون لأوامر البقاء في منازلهم منذ أواخر حزيران/يونيو فى محاولة لمكافحة تفشى كورونا ، بالتجمع في الأماكن المفتوحة في مجموعات تصل إلى 30 شخصا والسماح بما يصل إلى 10 زوار لمنازلهم.

وقامت الولاية بتطعيم أكثر من 70% من سكانها المؤهلين تطعيما كاملا، وتلقى أكثر من 89% منهم جرعة واحدة. وتم تطعيم ما يقل قليلا عن 60% من السكان على الصعيد الوطني.