الكمارك تعلن ضبط 3 شاحنات مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك، اليوم الخميس، ضبط ثلاث شاحنات محملة بمواد غذائية وكيميائية مخالفة للضوابط في مديرية كمرك المنطقة الشمالية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية ضبط ثلاث شاحنات محملة مواد غذائية ( ألبان و اجبان مختلفة) و مواد كيميائية ( كاربونات الكالسيوم ) و ( حديد بليت مستورد ) مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة".