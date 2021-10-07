شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجيل 788 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية صباح اليوم الخميس تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 37 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأفادت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بأن إجمالي عدد المصابين ارتفع بذلك إلى 309135 والوفيات إلى 17545 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تعافي 650 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 261190 شخصا.