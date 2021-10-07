البيت الأبيض تؤكد أن موعد القمة المرتقبة بين بايدن ونظيره الصيني لم يتحدد بعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني تشي جين بينج يعتزمان عقد لقاء "افتراضي" قبل نهاية العام الجاري.



وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إلى "وجود اتفاق مبدئي" على عقد "لقاء ثنائي افتراضي".

وأضافت أن "الرئيس الأمريكي أعرب عن رغبته برؤية شي.. وهو أمر لم يحصل منذ سنوات".

وتابعت:" نتوقع أن يتمكنا من إجراء اللقاء حتى ولو كان افتراضيا"

وجاء الإعلان عن هذا اللقاء الافتراضي في حين التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سالفيان في زيوريخ مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي.

واشتد التوتر بين البلدين بسبب سلوك الصين حيال تايوان وقرار الولايات المتحدة بيع غواصات نووية الدفع إلى أستراليا والخلافات التجارية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأجرى بايدن الذي يعرف الرئيس الصيني منذ سنوات، اتصالين هاتفين معه منذ توليه الرئاسة، وجرى الاتصال الثاني الذي استمر 90 دقيقة الشهر الماضي.