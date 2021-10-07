أفغانستان.. انفجار يستهدف مدرسة دينية شرقي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت وسائل إعلام افغانية في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وقوع انفجار استهدف مجموعة من الطلاب في مدرسة دينية شرقي البلاد.



وذكر موقع "آماج نيوز" الأفغاني، أن "انفجاراً وقع مساء الأربعاء، وأدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف طلاب كانوا يتلقون العلوم الدينية في مدرسة دينية بولاية خوست شرقي أفغانستان".

ونقل الموقع عن المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان "سعيد خوستي"، قوله إن "الانفجار وقع داخل مدرسة دينية بمنطقة ديري وسط ولاية خوست مساء الأربعاء".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تفيد بمصرع شخص وإصابة 14 آخرين بجروح بينهم ثلاثة في حالة حرجة".

ولم تتبن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تنظيم داعش الإرهابي ولاية خراسان كان قد أعلن في الأيام الماضية مسؤوليته عن هجمات وقعت في أفغانستان.

والأحد الماضي، لقي 8 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 20 آخرين بجروح جراء انفجار وقع بالقرب من مسجد بالعاصمة كابول أثناء إقامة صلاة الجنازة على والدة المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد.

وكان ذلك أخطر هجوم وقع في العاصمة الأفغانية منذ انسحاب القوات الأمريكية في نهاية أغسطس/ آب الماضي.

يشار إلى أن "داعش خراسان"، أعلن مسؤوليته عن هجمات وقعت على أهداف تابعة لطالبان، فيما تعهدت الحركة بملاحقة التنظيم، حيث خاض الطرفان معارك عنيفة في الماضي.