نيجيريا.. عصابات مسلحة تقتل 18 بولاية زمفارا في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قُتل 18 شخصا على الأقل خلال أعمال عنف وإضرام للنار في سيارات ومحال تجارية نفذها مسلحون بنيجيريا.



وسارعت الحكومة النيجيرية، الأربعاء، إلى قطع الاتصالات في إطار عملية أمنية ضد جماعات تقوم بأعمال الخطف.

ويعاني شمال غرب نيجيريا من أزمة منذ أواخر عام 2020 عندما بدأت مجموعات من المسلحين سلسلة من عمليات خطف التلاميذ من المدارس وغير ذلك من الهجمات على القرى وعلى السكان المسافرين على الطرق.

وقال سكان إن الهجوم على قرية كوريان مادارو في زمفارا وقع الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء عندما اقتحم عشرات المسلحين القرية على متن دراجات نارية.

وقال أبو بكر يعقوبو وهو أحد سكان القرية الذي كان مسافرا إلى ولاية كيبي المجاورة إن المسلحين كانوا يطلقون النار بصورة عشوائية مما أجبر القرويين على الفرار، بحسب رويترز.

وأكد أبو بكر عبد الله الحسن وهو محاضر بكلية الفنون التطبيقية بولاية كيبي وله أقارب في زمفارا وقوع الهجوم.

والأحد تصدى الجيش النيجيري، لهجوم تنظيم داعش الإرهابي ضد عناصر منشقة عن حركة بوكو حرام الإرهابية في شمال شرق البلاد.

وقال الجيش في نيجيريا، الأحد إن عناصر من داعش ولاية غرب أفريقيا، هاجمت مخيماً يضمّ مسلحين من بوكو حرام كانوا اعتُقلوا فيه بعد استسلامهم.

يأتي الهجوم في ولاية بورنو بعد استسلام مئات المسلحين من بوكو حرام وعائلاتهم خلال الأشهر الأخيرة، إثر مقتل زعيمهم في مايو/أيار الماضي.