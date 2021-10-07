مصرع 15 شخصاً على الأقل جراء زلزال جنوبي باكستان

محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

ارتفع عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب جنوبي باكستان إلى 20 قتيلا ونحو 120 مصابا.



وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث في بلوشستان إنّ "ما بين 15 و20 شخصاً لقوا مصرعهم حتى الآن، وحصيلة القتلى قد ترتفع أكثر".

بدوره، أوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن شدة الزلزال بلغت 5.7 درجة.

وهذه المرة الثانية التي يضرب زلزال باكستان في أقل من شهرين؛ حيث سبق وتعرضت البلاد لهزة أرضية في 20 أغسطس/آب الماضي.

حينها أوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عُمق 118 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش.

وعادة ما يسارع سكان المناطق التي ضربها الزلزال على الخروج من منازلهم تحسباً لوقوع هزة ارتدادية مدمرة.