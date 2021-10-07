شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 25 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل 25 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأربعاء مقارنة مع 26 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.

وقالت إنه تم رصد 11 حالة لم تظهر عليها أعراض. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96335 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.