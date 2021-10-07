بـ"زوارق مسيرة".. حكومة اليمن تتهم الحوثي بتهديد الملاحظة الدولية

محمد الفلاح - بـزوارق مسيرة.. حكومة اليمن تتهم الحوثي بتهديد الملاحظة الدولية

الخميس 7 أكتوبر 2021

اتهمت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي بالاستمرار في تهديد خطوط الملاحة الدولية عبر مواصلة تفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد.



وقالت وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني إن مليشيا الحوثي تستخدم موانئ ومدينة الحديدة المشمولة بتهدئة أممية بمثابة موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق ومنطلق لتهديد السفن التجارية في خطوط الملاحة الدولية،

وأكد الإرياني في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن مليشيا الحوثي تستغل اتفاق ستوكهولم لتنفيذ أنشطتها الارهابية وتهديد المصالح الدولية تنفيذا للأجندة الإيرانية.

واعتبر أن "هذه الأعمال الإرهابية والتهديد المستمر للملاحة تؤكد أهمية ردع المليشيا وتصنيفها منظمة إرهابية".

وثمن المسؤول اليمني الجهود الاستثنائية التي يبذلها التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية لإجهاض العمليات الإرهابية التي تخطط لها مليشيا الحوثي بإيعاز وتسليح إيراني.

ولفت إلى أن الدور المتواصل للتحالف منذ الانقلاب الحوثي عمل في حماية خطوط الملاحة وحركة التجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بالقيام بمسؤولياتهم في حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإدانة أنشطة مليشيا الحوثي المزعزعة للأمن والاستقرار.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، استهدف، الأربعاء، موقعا لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق في منطقة اللحية بمدينة الحديدة اليمنية.

وقال التحالف في بيان: "تم تدمير 3 زوارق مفخخة جُهزت لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة".

وكثّف الحوثيون منذ بداية العام الجاري هجماتهم الإرهابية سواء في الداخل اليمني أو باتجاه السعودية، مستهدفين المدنيين والأعيان المدنية، في خرق صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، وسط موجة واسعة من الإدانات لهذه الاعتداءات.